Pendik'te motor kuryeden servis sürücüsüne 'Polat Alemdar' tepkisi

Pendik’te cadde üzerinde seyir halinde olan moto kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay yerinde bulunan ve moto kuryeye tepki gösteren servis minibüsü şoförü ile moto kurye arasında sözlü tartışma çıktı. Moto kurye tartıştığı sürücüye ’Polat Alemdar olmuşsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay Pendik’te Kaynarca Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan moto kurye, servis minibüsünü sollayarak ilerlemeye çalıştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay sonrası duruma tepki gösteren servis şoförü ile moto kurye arasında sözlü tartışma çıktı. Moto kurye tartıştığı servis şoförüne ’Polat Alemdar olmuşsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sözlü tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar moto kuryenin kask kamerasına yansıdı.