Pendik'te motosiklet sürücüsünün omzunda yolculuk eden kişi ile sürücüye bin 15 TL ceza

Pendik’te motosiklet kullanan bir sürücü, bir arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerledi. Motosiklette üst üste yolculuk yapan iki kişi polis tarafından yakalandı. Motosiklet sürücüsüne ve omuzlarında taşıdığı yolcuya toplam bin 15 TL ceza verildi.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç olayda, motosiklet kullanan bir sürücü omuzlarına bir arkadaşını oturtarak yolda ilerledi. Motosiklet sürücüsünün koltukta, yolcunun ise sürücünün omuzlarında yolculuk etmesi ilginç anlara sahne olurken, yolcu ve sürücü yolculuk esnasında dans etmekten de kendilerini alıkoymadı.

Olayın basında yer almasının ardından harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince 34 CHU 847 plakalı motosiklet sürücüsü Ü.P. ve omuzlarında taşıdığı A.E. yakalandı.

Motosiklet sürücüsü Ü. P.’ye ‘saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak’ maddesinden 196 TL, ‘araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması’ maddesinden 427 TL, Ü.P. ve A.E.’ye ‘koruma başlığı kullanmamak’ maddesinden 392 TL olmak üzere toplamda bin 15 TL trafik İdari para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücüsü Ü. P. ve yolcu A. E. ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.