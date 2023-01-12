Pendik'te okula giden 10 yaşındaki çocuğu sokak köpekleri saldırdı

Pendik’te okula giden 10 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Yere düşen çocuğu bölgeden geçen bir servis şoförü kurtarırken, küçük çocuk sırtından ve bacaklarından yaralandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik Çınardere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Demirhan Ömerdursun, okula gitmek üzere evinden çıktı. Sokakta yürümeye başlayan küçük çocuğu, evlerinin karşısındaki boş arazide bulunan sokak köpekleri kovalamaya başladı. Yüzüstü yere düşen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Şans eseri oradan aracıyla geçen bir servis şoförü Ömerdursun’u kurtardı. Sırtında, kalçasında ve baldırında yaralar oluşan çocuğun annesi Pakize Karaduman, hastaneden sağlık raporu alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu. Öte yandan arazide bulunan sokak köpeklerinin mahalle sakinlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

“Köpekler beni yere düşürdü, ondan sonra beni ısırmaya başladılar”

O anları anlatan 10 yaşındaki Demirhan Ömerdursun, “Ben ilk önce okula gidiyordum. Giderken köpekler tek olduğumu gördüler. Ben de aslında köpekleri görmemiştim. Onlar üstüme koşmaya başladılar. Kaçsam daha daha çok saldıracaklardı o yüzden arkamı döndüm. Ve beni yere düşürdüler. Ondan sonra beni ısırmaya başladılar. Köpekler beni ısırırken servis geldi. Köpekler de kaçmaya başladı. O servisçi aldı beni evime götürdü. Evde de annem babamı çağırıp hastane götürdü" dedi.

“Çanta olmasaydı boynu ve başı da zarar görecekti”

Anne Pakize Karaduman ise, “Oğlum okula giderken 6 tane köpek tarafından saldırıya uğradı. Sitemizin güvenliği ve buradan geçen bir servis şoförü olaya müdahale ediyor. Birkaç saniye içinde zaten hemen ediyorlar fakat ona rağmen yüzüstü düştüğü için çantası, boyun ve baş bölgesini koruyor. Onun dışında vücudunun komple, sırt, arka, bacak, ayak bileklerine kadar darbe alıyor. Çanta olmasaydı boynu ve başı da zarar görecekti. Hatta güvenlik ya da servis şoförü müdahale etmeseydi. Belki de oğlumu araziye sürükleyeceklerdi. Daha uzun süre darbe alacaktı. Ve ben onun okulda olduğunu düşünecektim" diye konuştu.