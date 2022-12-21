Pendik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Pendik’te kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil ile kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin kadın sürücüsü hafif yaranırken olay yerine gelen akrabası, şoka giren yaralı sürücüyü teselli etti.

Kaza, Pendik’te Kurnaköy Kavşağında Şile İstikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EBD 91 plakalı Toyota markalı Ş.A. yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, S.S. hakimiyetindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A. hafif yaralanırken, diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen yaralının akrabası şoka giren yaralı kadın sürücüyü teselli etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü Ş.A.’yı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle jandarma ekipleri çalışma başlattı.