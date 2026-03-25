Pendik'te otopark kavgasında hayatını kaybeden Hüseyin Teke son yolculuğuna uğurlandı

Pendik’te komşusuyla arasında çıkan otopark tartışmasında kızının gözü önünde silahla vurularak hayatını kaybeden Hüseyin Teke (44), düzenlenen cenaze namazıyla birlikte gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 23 Mart akşamı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelmiş, bina otoparkına araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan arbede sırasında 11 yaşındaki kızının yanında silahla vurulan Teke, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Teke için Çınardere Mahallesi Erenler Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Teke’nin naaşı Kurtköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

"Çocuklarım babalarının öldüğünü kabullenemiyor"

Gözyaşları içinde toprağa verilen Hüseyin Teke’nin eşi Fatma Teke, "Eşim gözümün önünde vuruldu. O anı çocuklarım da gördü ve psikolojik olarak çok etkilendiler. Kızım hala o anı gözünün önünden çıkaramıyor, eve girmek istemiyor. Babasının öldüğünü kabullenemiyorlar. Çocuklarımın durumu çok kötü" dedi.

Murat Uçar, "Çok değerli bir insanı kaybettik. İş hayatında ve çevresinde sevilen, iyi niyetli ve herkese faydası dokunan biriydi. Hem yönetici hem de rehber olarak bizlere çok şey kattı. Onun mirasına sahip çıkacağız. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi. Teke’nin arkadaşı Devir Şeker ise, "Arbede sırasında yaralandığını biliyoruz. Sürecin adliyeden sonra netleşeceğini düşünüyoruz. Adalete güveniyoruz ve gerekenin yapılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.