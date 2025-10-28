Pendik'te Özel Emsey Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul’un Pendik ilçesinde Özel Emsey Hastanesi’nin çatısında yer alan baz istasyonunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken hastane çevresinde panik yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Selçuk Caddesi’nde bulunan Özel Emsey Hastanesi’nin çatısında meydana geldi. Çatıda bulunan baz istasyonunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü, binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hem çatıdan hem de bina çevresinden müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Hastanede paniğe neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.