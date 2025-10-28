Pendik'te özel halk otobüsünde bastonlu kavga: 1 kişi yaralandı

Pendik’te seyir halindeki özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.