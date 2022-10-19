Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü

Pendik'te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahıs, pes dedirten görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Pendik’te bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Şahıs, "pes" dedirten görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü
Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü