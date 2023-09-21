Pendik'te sokak düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Pendik'te bir sokak düğününde kavga çıktı. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu kavgada mahalle savaş alanına döndü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik’te bir sokak düğününde kavga çıktı. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu kavgada mahalle savaş alanına döndü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Pendik’te Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak düğününde 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken, ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.