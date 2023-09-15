Pendik'te sokak ortasında anne oğul kavgası kamerada

Pendik'te anne oğul sokak ortasında kavga etti. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sokak ortasında anne oğul kavgası kamerada
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sina pırlanta
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Pendik’te anne oğul sokak ortasında kavga etti. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün, öğle saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başlayan anne ve oğulun kavgasında hakaretler havada uçuştu. Büyüyen sözlü tartışmada genç şahıs, kendisine vurmaya çalışan annesine karşılık verdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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