Pendik'te taciz iddiasıyla börekçinin savaşa alanına döndüğü olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik’te iddiaya göre, sipariş götürdüğü evdeki kadına mesaj atarak rahatsızlık veren şahsın çalıştığı, Sarıyer Börekçi’ni basan koca çalışanlar tarafından darbedildi, ardından bıçaklandı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay Pendik’te Velibaba Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeyi bastı. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada işletme çalışanı İ.D. yaralandı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.’nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde, işletme personelinin içeriden aldığı bıçakla kadına ve araç içerisinde bulunan kocasının üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görüntülendi.