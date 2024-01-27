Pendik'te takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 3 yaralı

Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından savrularak takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GIA 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ardından savrularak takla attan otomobil kullanılamaz hala geldi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale ederek bulundukları yerden kurtardı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Görgü tanığı Volkan Efe Özmek, “Ben tam kazanın arkasındaydım. Kazayı gördüm şiddetliydi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför kaldırıma vurdu sonra bir iki tane ağacı yıkarak oraya çıktı takla attı. Ondan sonrasını bizde göremedik" diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.