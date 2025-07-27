Pendik'te tavus kuşu ve atmaca kurtarma operasyonu: Doğaya kavuşacaklar

Pendik’te vatandaşların ihbarıyla bulunan tavus kuşu ve yaralı atmaca, belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası tedavi için Doğa Koruma yetkililerine teslim edildi. Kuşların tedavi sonrası doğaya salınacakları öğrenildi.

Pendik’te vatandaşların ihbarı üzerine tavus kuşu ve yaralı bir atmaca belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. İki kuş da ilk olarak Pendik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından muayene edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan incelemelerde tavus kuşunun halsizlik ve beslenme yetersizliği nedeniyle güçsüz düştüğü, atmacanın da kanadında kırık tespit edildi. Bulunan kuşlar, ilk müdahalelerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililer, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından iki kuşun da doğal yaşam alanlarına bırakılacağını açıkladı.

"Tedavi altına alındılar"

Pendik Belediyesi Veterineri Recep Seydi Özçal, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda Ertuğrulgazi Mahallemizde bir tavus kuşu, Sülüntepe Mahallemizde ise yaralı bir atmacayı bulduk. Ekiplerimiz bulunan yaralı ve bitkin kuşları belediyemizin kliniğine getirdiler. Burada ilk muayenelerini ve tedavilerini gerçekleştirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim ettik" diye konuştu.