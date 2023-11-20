Pendik'te Tay filminin izletildiği salonun koltukları Gazze'de katledilen çocuklara ayrıldı

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” projesi kapsamında, Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde Tay çizgi filminin gösterimi yapıldı. Gazze’de katledilen çocukların isimlerinin koltuklarda yazılı olduğu salona, film gösterimi için dışarıdan seyirci alınmadı.

İstanbul’un AK Partili İlçe Belediyeleri tarafından, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım - 30 Aralık 2023 tarihlerinde 11 farklı türde onlarca etkinlik düzenleniyor. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla düzenlenen sempozyum, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir konserleri, sergiler, Kur’an tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar gibi etkinliklerin ilki bugün kültür merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan “Tay” adlı çizgi film gösterimi ile başladı. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” kapsamında Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde de film gösterimi gerçekleştirildi. Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım günü yapılan gösterimin olduğu salonun koltuklarına, Gazze’de katledilen çocukların isimleri yazıldı. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” kapsamında düzenlenen etkinlikler ile, yaşanan soykırımın anlatılması ve tarih boyunca insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık geliştirmesi hedefleniyor.

Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Kemal Çalıkçı, “Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. 7 Ekim’den bu yana bütün dünyanın gözleri önünde çok ciddi bir soykırım yaşanıyor. Gazze’de çocuklarımız ölüyor. 4 binden fazla şehidimiz var. Özellikle şehit çocuklarımızın anısını dünyaya duyurmak için, yaşatmak için AK Parti belediyeleri ile birlikte ortak bir program yapıyoruz. Bu programlar 30 Aralık’a kadar devam edecek. Bunlardan ilkini bugün Dünya Çocuk Hakları gününde gerçekleştiriyoruz. Acılarımız büyük, bir farkındalığı oluşturmak için yapıyoruz bu tarz eylemleri. Acılar kapanacak gibi değil ama unutturmamak gerekiyor. Türkiye’den Gazze’ye yönelik bir ses olarak bütün dünyaya duyurmak için böyle bir program gerçekleştirmiş olduk” dedi.