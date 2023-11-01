Pendik'te tefecilik operasyonu yapılan villa havadan görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde tefecilik faaliyetinde bulunan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden olan Pendik’te bulunan bir villa ise havadan görüntülendi.

Sultanbeyli’de, kuyumcu ve galerici adı altında tefecilik yaparak yüksek faiz karşılığında borçlandırdıkları vatandaşların menkul ve gayrimenkullerine darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmalayan Yaşar Ö. liderliğindeki suç örgütüne yönelik polis çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde Sultanbeyli ve Pendik ilçelerinde toplam 19 adreste 31 Ekim günü yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde Pendik’te bulunan bir villaya da polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda, suç örgütüne üye olduğu belirlenen Yavuz Ö. isimli şüpheli şahsın zaman zaman ikamet ettiği ve akrabasına ait villada polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet kalem tipi tabanca, 1 adet pompalı tüfek, tabancalara ait 3 kutu fişek ele geçirildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen villa dron ile havadan görüntülendi.