Pendik'te tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliye 4 bin 66 TL ceza

Pendik’te motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye 4 bin 66 TL para cezası verildi.

Pendik’te motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsünü yakalamak için polis harekete geçti. A.K. isimli sürücü polis tarafından yakalandı. Şahıs hakkında "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak” maddesinden 196 TL, "koruma başlığı kullanmamak” maddesinden 196 TL ve “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda 4 bin 66 TL İdari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” içerikli maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.