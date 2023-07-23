Pendik'te tekne alev topuna döndü

Pendik Marina’da bir teknede yangın çıktı. Boş olan tekne alevlerin diğer teknelere sıçramaması için açığa çekilerek, yangına müdahale edildi.

Yangın, Pendik Marina’da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Marinadaki bir tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen tekne başka bir bot tarafından karaya çekildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha sonra açığa çekilerek hızlı bir şekilde söndürülen teknede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayda yaralanan olmazken, tekne kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sahil kenarına girişi yasaklayarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya tanık olan Celal Yilmaz, "Marinada yanıyor tekne, botla aşağı aldılar, sürükleye sürükleye kıyıya getirdiler. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Diğer teknelere sıçramasın diye açığa aldılar" dedi.

Olayı gören vatandaşlardan Halil İbrahim Özhan ise, "Marinada yanmaya başladı. Marina görevlileri küçük botlarla çekerek açığa aldılar. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Tekne boştu zaten" dedi.