Pendik'te tiyatro oyuncusu Shrepsea'nın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Pendik’te hatalı sollama yapan araçlar kaza yaptı. Tiyatro oyuncusunun da bulunduğu kaza da 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi, Anadolu Otoyolu Yenişehir mevkinde meydana geldi. İddiaya göre tiyatro oyuncusu Shrepsea Gerxhaliu kullandığı 35 MD 9705 plakalı araç ile Mehmet Ali Aydoğan’ın kullandığı 34 ABV 090 plakalı araç şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bariyerlere vurarak metrelerce sürüklendi. Kaza da tiyatro oyuncusu Shrepsea Gerxhaliu ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Ali Aydoğan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri Emsay hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.