Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Pendik'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken 371,9 gram bonzai ele geçirildi.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Pendik’te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken 371,9 gram bonzai ele geçirildi.

Pendik’te Kaynarca Mahallesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinen emniyet ekipleri harekete geçti. 10 Şubat tarihinde polis tarafından adrese yapılan operasyonda M.D.S.(18), M.A.(17) ile Y.F.Y.(17) isimli şahıslar yakalandı. M.D.S. isimli şahsın farklı suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

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Adreste yapılan aramalarda; 371,9 gram bonzai adlı uyuşturucu madde, 3 adet cep telefonu, 9 bin 995 TL nakit para ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.