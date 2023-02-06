Pendik'te vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Pendikli vatandaşlar da depremzedeler için seferber oldu. Duyarlı vatandaşlar, evlerinden getirdikleri battaniye, yorgan ve erzakları deprem bölgesine gönderilmek üzere Pendik Belediyesi’ne getirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı. Duyarlı vatandaşlar, battaniye, yorgan, giysi ve erzakları deprem bölgesine gönderilmek üzere Pendik Belediye Binası’na getirdi.

Vatandaşların deprem bölgesine ulaştırılmak üzere getirdikleri yardım malzemelerinin tırlara yüklenerek deprem bölgesine kısa sürede ulaştırılması bekleniyor.