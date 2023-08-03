Pendik'te yabancı uyruklu genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

Pendik’te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Kendisini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi yaşayan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Olay, Pendik’te dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik sahilinde serinlemek için denize giren yabancı uyruklu bir kişi denizde panik yaparak çırpınmaya başladı. Kendisiyle birlikte sahile gelen arkadaşı ise boğulan arkadaşını kurtarmak için suya girdi. İkiliden biri boğularak hayatını kaybederken, diğer şahsı çevredeki vatandaşlar kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden şahısın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.