Pendik'te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’un Pendik ilçesinde oto tamirhanesinde 5 işçi ile 2 itfaiye erinin yaralanmasına neden olan yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokağı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir oto tamirhane dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumanın sardığı dükkandan personel kendi imkanıyla çıkış yaptı. İçeride 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan personeli kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonucu içeride mahsur kalan 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale esnasında 2 itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi

Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mahallede büyük paniğe neden olan yangının çıkış anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin olay yerine gelmesini bekleyen vatandaşların o esnada yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü.