Pendik'te yedi kıtadan 600 müzik enstrümanı sergide buluştu

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi"nde yedi kıtadan 600’ün üzerinde müzik aleti sanatseverlerle buluştu.

Müzik öğretmeni Volkan Yaran’ın 20 yılda koleksiyon haline getirdiği "Dünya Müzik Enstrümanları Sergisi"nde 95 ülkeden 600’ün üzerinde çalgı aleti, Pendik Belediye’sinin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Düzenlenen sergide farklı ülkelere ait çalgılar biraraya getirildi. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye ve dünyanın birçok müzik kültüründen edinilen bu arşiv; telli, yaylı, tuşlu, vurmalı ve üflemeli türdeki çalgılardan oluşuyor.

Sergide kemikten yapılan flüt, camdan ney, yılan oynatıcılarının kullandığı pungi, kuzey Avustralya’dan didgeridoo, mehter müziğinden cevgan, topraktan yapılan ocarina, meditasyon müziğinde kullanılan şifa kasesi ve çeşitli hayvan figürü işlemeleriyle yapılmış yüzlerce eski çalgıya ev sahipliği yaptı.

Katılımın yoğun olduğu sergide konuşan koleksiyon sahibi Volkan Yaran, "Bu sergiyi 25 yılda oluşturmaya çalıştım. 95 ülkeden sayısı 600’ün üzerinde bir çalgı mevcut bu sergide. Camdan yapılan ney, kemikten flüt ve çeşitli hayvan derilerinden vurmalı çalgılar gibi enstrümanlar mevcut. Bu arşivde beni en çok etkileyen çalgılardan birisi de kemikten yapılan bir flüt. Benim buradaki amacım özellikle gençlere bu kültürleri aktarmak ve anlatmak. Buradaki çalgının sesi veya tınısıyla çocuklar diğer ülkeleri ve kıtaları tanısın"dedi.

Sergiye katılan vatandaşlardan Muammer Eşsiz, "Benim çok ilgilendiğim bir konu ve bana çok cazip geliyor. Herkesin bu sergiyi gezmesi ve görmesini isterim. Volkan Yaran kardeşime çok teşekkür ediyorum, böyle bir sergiyi bizlere kazandırdığı için. Bu sergi dünya kültürünü yansıtıyor. Enstrümanın önemi çok fazla. Sergiyi gezerken hayranlıkla izledim. Çok güzel çalgılar var" dedi.