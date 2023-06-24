Pendik'te yol tartışmasında el frenini çekmeyi unutunca kaza yaşandı

Pendik’te yol verme kavgasında tartışan kamyon sürücüsü aracından inerken el frenini çekmeyi unutunca kaza meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyon sürücüsü, dönüş yapacağı esnada başka bir otomobil sürücüsüyle yol verme tartışmasına başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu aracından inen kamyon şoförü el frenini çekmeyi unutunca tartışma esnasında aracı geriye kaymaya başladı. Durumu fark eden kamyon şoförü ise tartışmayı bırakarak aracına doğru koştu. El frenini çeken kamyon şoförü aracını güçlükle durdursa da geriye doğru kayan kamyon arkasında bulunan Audi marka araca çarparak durabildi.

Kamyon şoförüyle tartışan otomobil sürücüsü ise o esnada olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anları anlatan çevredeki esnaflardan Ayhan Mutlu, "Tır şoförü sağa manevra yaparken yolda bir tartışmaya girdi. Ve aracından inerek tartışmaya müdahil olduğu kişinin üzerine doğru gitti. Bu esnada kamyon geriye kaymaya başladı ve arkasında seyir halinde olan araca sağ taraftan çarparak kazaya sebep oldu" dedi.