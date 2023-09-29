Pendik'te yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da dün öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur özellikle sabah saatlerinden itibaren Pendik’te etkili oldu. Sele neden olan sağanak yağış kent genelinde trafik yoğunluğuna da yol açtı. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı alt geçitleri de su bastı. Su baskınlarına ilçe belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.