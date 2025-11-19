Pendik'teki kadın cinayetinde tartışma görüntüleri ortaya çıktı

Pendik’te F.A. (34) isimli kadının madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi S.A. (33) tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karı kocanın eve beraber geldikleri ve asansör bekledikleri sırada uzun süre tartışma yaşadıkları görüldü.

Olay, 22:45 sıralarında Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen S.A. ile eşi F.A., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çıkan kavgada S.A, eşi F.A.’yı öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde F.A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan ve 19 adet suç kaydı bulunan şüpheli S.A. ise intihar ederek hayatını kaybetti. Çiftin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi konulardan başvurularının bulunduğu ve devam eden tedbir kararının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde F.A ve S.A.’nın eve beraber geldikleri; ardından asansör bekledikleri esnada bilinmeyen bir nedenden ötürü uzun süre boyunca tartışma ve arbede yaşadıkları görüldü.