Pendik'teki miras kavgasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Pendik’te aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden kişilerin isimleri belli oldu. İsimleri öğrenilen 4 kişinin Adli Tıp Kurumu’nda cenaze işlemleri devam ediyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Osman Özkul, Dilek Özkul, Efe Burak Özkul ve Zafer Öztürk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, hayatını kaybeden 4 kişinin Adli Tıp Kurumu’nda cenaze işlemleri sürüyor.