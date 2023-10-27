Pendikli Boşnakların, Dzeko heyecanı

Boşnak nüfusunun fazla olduğu Pendik’te, Dzeko heyecanı yaşanıyor. Trendyol Süper Lig’de pazar günü oynanacak Pendikspor-Fenerbahçe maçının yapılacağı stadın çevresinde yoğun olarak yaşayan Bosna-Hersekliler, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, vatandaşları Edin Dzeko’yu ağırlamak istiyor. Mahalle sakinleri, Dzeko’ya geleneksel Boşnak böreklerini ikram edip, kültürlerini yaşatmayı arzu ediyor.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Pendikspor, 29 Ekim Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Pendik Stadı’nda oynanacak bu zorlu mücadele öncesi Pendikli Boşnakları da Dzeko heyecanı sardı. Pendik’te stat çevresindeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 100 bin Boşnak vatandaş, sarı-lacivertli takımın Bosna-Hersekli yıldızı Edin Dzeko’yu yakından görmek için sabırsızlanıyor. Mahalle sakinleri, Türkiye’de yaşattıkları Boşnak kültürünü Dzeko’ya da göstermek istiyor.

Erdoğan Erden: “Dzeko’yu, Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği’ne bekliyoruz”

Mahalle olarak vatandaşları Dzeko’nun, Pendik’e gelmesinin heyecanını yaşadıklarını söyleyen İstanbul Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, “Bosna ve Sancak’ın, Boşnakların yetiştirmiş olduğu en iyi futbolculardan biri olan Dzeko’yu da yaklaşık 100 bin nüfusu olan Pendi’teki Boşnakları ziyaret etmesi için Anadolu Yakası Bosna-Sancak Derneği’ne bekliyoruz. Buradaki Boşnaklarımız kendisine Bosna’da olmayacak kadar kültürümüzü tanıtan; Boşnak böreğimiz, folklor ekiplerimiz, Boşnak restoranlarımızı, mahallemizdeki Balkan dokusuna uygun yerleri görünce ondan sonra tekrar tekrar Pendik’e gelecektir. O yüzden kendisine de Pendikspor maçında başarılar diliyorum. Biz o gün Fenerbahçe’yi tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Boşnak mahallesi sakinlerinden Mahir Başsaygın da, “Pendikspor tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele ediyor. Bu hem mahallemiz hem de Pendik için çok büyük gurur. Tabii ki burada büyük takımlarla oynaması da büyük heyecan veriyor. Dzeko gibi dünya yıldızının buraya gelmesi de özellikle bizim Boşnak mahallesinde büyük heyecan yaşatıyor. Herkes heyecanla bu maçı bekliyor. Duygusal şekilde Pendikspor’un kazanmasını istiyoruz ama Dzeko da maça çok büyük bir anlam katacaktır” cümleleriyle duygularını aktardı.

Muhtar İsmail Güngör: “Dzeko’nun, Boşnak mahallesinde ağırlanması bizim için çok önemli”

Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı İsmail Güngör, soydaşları Dzeko’yu mahallelerinde misafir etmek istediklerini belirtti. Göngör, “Edin Dzeko gibi büyük bir futbolcunun Boşnak mahallesinde ağırlanması bizim için çok önemli. Gururumuz, en kısa sürede kendisini derneğimize de mahallemize de bekliyoruz. Burada zannediyorum 20 tane Boşnak böreği dükkanımız ve çok da güzel restoranlarımız var. Burada ağırlamak isteriz kendisini” diye konuştu.

Esnaf Fatih Sancaklı: “Dzeko bizim için büyük bir kahraman”

Esnaf Fatih Sancaklı ise Edin Dzeko’yu, kuru et ve Boşnak Mutfağı’nın özel lezzetlerinden biri olan Soka’yı yemesi için mahallelerine çağırdı. Sancaklı, 37 yaşındaki futbolcudan ‘kahraman’ olarak bahsederek, “Bu bizim için çok büyük bir heyecan. Bosna kökenli olan Edin Dzeko, bizim için çok büyük bir kahraman. Bizim insanımıza duymuş olduğu saygısı, sevgisi ve de bağlılığı bizi çok mutlu ediyor. Bizim semtimizde Pendikspor ile oynayacağı maç kendisinin oynaması bize büyük bir heyecan katacak. Daha sonrasında kendisini mahallemizde de misafir etmek istiyoruz. Bizim kırmayıp gelirse çok mutlu oluruz” dedi.

Dzeko’ya, Boşnakça çağrıda bulundular

Pendik’te yaşayan Boşnak vatandaşlar, Edin Dzeko’ya; Boşnakça çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi. Mahalle sakini Salami Hamzaoğlulları, “Dzeko bizim hemşehrimiz olduğu için çok heyecanlıyız, onu karşılamak ve ağırlamak istiyoruz. Bizim mahallemizde yaklaşık 40 bin Boşnak yaşıyor. Çok gururluyuz, Dzeko’nun Türkiye’de olmasından olayı da çok mutluyuz” açıklamasını yaparken, cümlelerini ise Boşnakça, “Dzeko’yu mahallemizde, derneğimizde ağırlamak istiyoruz” diyerek tamamladı.

Mahallede kasap dükkanı bulunan Necat Nur isimli esnaf da Boşnakça, Dzeko’ya, “En kısa sürede seni görmek istiyoruz” şeklinde seslendi.