Pendikspor'a Hırvat stoper
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Bosna-Hersek takımlarından Sarajevo forması giyen stoper Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Bosna-Hersek takımlarından Sarajevo forması giyen stoper Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Vinko Soldo. Pendikspor’umuz, Sarajevo’dan Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Vinko" denildi.
Kariyeri boyunca 260 müsabakaya çıkan 27 yaşındaki Hırvat oyuncu, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.