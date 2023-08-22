Pendikspor, Alanyaspor'dan Arnaud Lusamba 1 yıllığına kiraladı

Pendikspor, Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Arnaud Lusamba'yı 1 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Pendikspor, Alanyaspor'dan Arnaud Lusamba 1 yıllığına kiraladı
Editör
EditörEditör
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Pendikspor, Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Arnaud Lusamba’yı 1 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transferlere devam ediyor. İstanbul ekibi, Alanyaspor forması giyen 26 yaşındaki Kongolu futbolcu Arnaud Lusamba’yı 1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

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26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 28’si Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 31 maçta forma giyerken, 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.