Pendikspor'dan forvete takviye
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, TFF 3. Lig temsilcisi Kepez Belediyespor'dan 22 yaşındaki santrfor Mehmet Kaan Türkmen'i renklerine bağladı.
Süper Lig’in yeni ekibi Pendikspor, TFF 3. Lig temsilcisi Kepez Belediyespor’dan 22 yaşındaki santrfor Mehmet Kaan Türkmen’i renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Pendikspor, yeni sezon planlaması dahilinde kadroya takviye yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan sezonda TFF 3. Lig temsilcisi Kepez Belediyespor’da forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Kaan Türkmen’i kadrosuna kattığını açıkladı.
22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Kepez Belediyespor ile TFF 3. Lig 3. Grup’ta çıktığı 30 maçta 15 gol, 2 asistlik performans sergiledi.