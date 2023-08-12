Pendikspor'dan Hatayspor'a anlamlı destek

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında oynanan Pendikspor-Hatayspor müsabakası öncesi Pendiksporlu futbolcular ’Acımız ilk günkü gibi taze’ yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı. Mücadele öncesi Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e çiçek takdim ederken, Pendikspor taraftarları da mücadelenin başlama düdüğü öncesi iki takımı birlikte tribüne çağırıp, sahaya karanfil atarak destek verdi.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Ümraniye İlçe Stadı’nda oynanan Pendikspor - Hatayspor mücadelesi öncesi Pendikspor cephesi depremden dolayı ligden çekilen ve 6 aylık aranın ardından lige geri dönen Hatayspor’a destek verdi. Kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınmaya ’Acımız ilk günkü gibi taze’ yazılı tişörtlerle çıktı. Ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e çiçek takdim etti. Pendiksporlu taraftarlar ise başlama düdüğü çalmadan önce iki takımı beraber tribüne davet edip, sahaya karanfil atarak destek birlik beraberlik içeren tezahüratlarda bulundu.