Pendikspor, Mallik Wilks'i kadrosuna kattı
Pendikspor, Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen 26 yaşındaki İngiliz golcü Mallik Wilks'i renklerine bağladığını açıkladı.
Pendikspor, Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’de forma giyen 26 yaşındaki İngiliz golcü Mallik Wilks’i renklerine bağladığını açıkladı.
Pendikspor’dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, Sheffield Wednesday’den Mallik Rashaun Coley Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Mallik" denildi.