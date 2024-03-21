Pendikspor, milli maçlar arasında yoğun çalışıyor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Pendikspor, milli maçlar arasında yoğun çalışıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig’de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerindeki çalışmalarda kırmızı-beyazlılar günde çift idman yapıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

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Pendikspor, ligde geride kalan 30 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 19. sırada bulunuyor.