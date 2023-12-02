Pendiksporlu futbolcular, hayatını kaybeden Filistin çocuklara dikkat çekti
Pendiksporlu futbolcular, Galatasaray ile oynadıkları müsabakada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.
Pendiksporlu futbolcular, Galatasaray ile oynadıkları müsabakada Filistin’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor’un evinde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada, Filistin’e saldıran İsrail’e tepki göstermek amacıyla kırmızı-beyazlı futbolcular yüzlerini boyadı. Müsabakaya yüzlerine kırmızı boya sürerek çıkan futbolcular hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekti.