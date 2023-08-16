Penta Teknoloji'den rekor kar: İlk 6 aylık konsolide cirosu geçen yıla göre yüzde 77,6 arttı

Penta Teknoloji’nin ilk altı aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 arttı.

Başarılı bir satış dönemi geçiren Penta Teknoloji’nin ilk altı aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artışla 7,2 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK tutarı yüzde 66 artışla 368,5 milyon TL’ye ulaşan şirketin, marjı ise yüzde 5,1 oldu. vergi öncesi karı ise 215,1 milyon TL’ydi.

“Teknoloji ve bilişim sektörlerinde pazar payımızı sürekli artırıyoruz”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, “2023 yılına güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte ciroda ve karlılıkta yakaladığımız ivmeyi, ikinci çeyrekte de devam ettirdik. Son derece başarılı finansal sonuçlara ulaşmamızda, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri seğmenlerindeki talebin devam etmesi etkili oldu. Özellikle büyük veri, cloud, IOT, yapay zeka, verimlilik, otomasyon, e-ticaret, siber güvenlik, gaming ve abonelik bazlı tüketim odağındaki çözümlere talebin arttığını gözlemliyoruz. Penta Teknoloji olarak teknoloji ve bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve karlılık açısından hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle sektöre yatırım yapmaya ve pazar payımızı sürekli artırarak Penta markasına değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.