Penta Teknoloji önceki yıla göre cirosunu yüzde 33 arttırdı

Bilişim teknolojilerinin öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, bu yılın ilk dokuz ayında konsolide cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artırarak, 22,3 milyar TL’ye ulaştırdı.

Penta Teknoloji, 2025’in üçüncü çeyreğinin sonunda brüt cirosunu açıkladı. 35’inci yaşını kutladığı dönemde şirket, yılın ilk 9 aylık dönemine ilişkin sonuçlarını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yılın üçüncü çeyreğinin sonunda şirketin konsolide cirosu yüzde 33’lük artışla 22,3 milyar TL, brüt kârı ise yüzde 29’luk artışla 1,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yüzde 17 artarak 798,6 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 3,6 olan şirkette vergi öncesi kâr ise 169,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

"35 yıldır kazandığımız deneyim ve güven ile değer üreten bir marka haline geldik"

Şirketin kuruluşunun 35’inci yılındaki başarılı finansal sonuçlarının sürdürülebilir büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, "Güven, bilgi ve yenilik üzerine inşa ettiğimiz güçlü ekosistemimizle dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, güçlü lojistik ağımız ve katma değerli hizmetlerimizle paydaşlarımıza uçtan uca değer sağlarken, Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmede önemli bir rol üstleniyoruz. Bu dönemde yeni nesil teknolojilerle operasyonel verimliliğimizi artırırken, kurum içi dijital kültürün yerleşmesi için önemli adımlar attık. İş ortaklarımıza uzun vadeli değer oluşturmanın fırsatı olarak gördüğümüz dijitalleşmede ise hız kesmedik, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettik. Ayrıca Türkiye’deki iş ortaklarımıza ileri seviye, verimli ve güvenli çözümler sunmamızı sağlayan yeni marka iş birliklerini ekosistemimize dâhil ederek vizyonumuzu güçlendirdik. 35’inci yılımızda ulaştığımız bu başarılar, köklü geçmişimizden beslenen gelecek vizyonumuzun en güçlü göstergesidir. İnsanı odağına alan ve teknolojiyle şekillenen çalışmalarımızla iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.