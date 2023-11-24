Penta Teknoloji Xerox'un Türkiye'deki kanal iş ortaklarının tek yetkili distribütörü oldu

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, dijital baskı sektörünün en büyük şirketlerinden Xerox ile iş birliğini bir adım öteye taşıdı. Ürün ve hizmet portföyünü yeni ortaklıklarla sürekli büyüten Penta Teknoloji, yeni anlaşmayla Xerox’un Türkiye’deki kanal iş ortaklarının tek yetkili distribütörü oldu.

30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, dijital baskı sektörünün en büyük şirketlerinden Xerox ile iş birliğini bir adım öteye taşıdı. Ürün ve hizmet portföyünü yeni ortaklıklarla sürekli büyüten Penta Teknoloji, yeni anlaşmayla Xerox’un Türkiye’deki kanal iş ortaklarının tek yetkili distribütörü oldu. Xerox ile uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü iş ortaklığını yeni bir anlaşmayla taçlandıran Penta Teknoloji, katma değerli hizmetler ve dijitalleşmeye yaptığı yatırımlarla fark oluşturmaya devam edecek.

Fatih Erünsal: “Teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada varlık gösteriyoruz”

Xerox ürünlerinin tüm dünyada olduğu gibi uzun yıllardır Türkiye’de de yoğun bir ilgi gördüğüne dikkat çeken Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “30 yılı aşkın süredir iş ortaklarımıza ve üreticilerimize katma değerli çalışmalar sunmak amacıyla sektörümüzde pek çok hizmete öncülük ettik. Bugün Penta Teknoloji olarak e-ticaret platformlarından teknoloji marketlerine, bireysel tüketici ürünlerinden kamu ve kurumsal ihtiyaçlara kadar teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada varlık gösteriyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin en yenilikçi ürünlerini, Türkiye’nin her noktasına Penta Teknoloji güvencesiyle sunuyoruz. Son olarak dijital baskı alanında dünyanın en büyük şirketlerinden Xerox ile uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz iş ortaklığımızı daha da geliştirdik ve şirketin Türkiye’deki kanal iş ortaklarının tek yetkili distribütörü olduk. Önümüzdeki süreçte de teknoloji pazarına sunduğumuz yenilikçi ürünlerle müşterilerimize katma değerli hizmetler vermeye devam edeceğiz.”

“Penta Teknoloji ile birlikte büyüyecek olmaktan heyecan duyuyoruz”

Xerox Bölge Distribütör ve Kanal Müdürü Tony Burleigh ise Xerox ve Penta Teknoloji iş birliğinin önemini şu sözlerle vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Bu anlaşma, Xerox’un Türkiye’de güçlü ve birbirine bağlı bir iş ortağı ağı oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Penta Teknoloji ile olan iş birliğimizin günden güne gelişerek devam edeceğinden eminiz. Xerox’un büyüme ve iş birliği yolculuğuna Penta Teknoloji ile birlikte devam etmekten heyecan duyuyoruz. Uzun yıllardır ortaklaşa birbirinden başarılı işlere imza attığımız Penta Teknoloji’ye teşekkürlerimi sunuyorum."