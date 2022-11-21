Penye Şal ile Şıklığınıza Şıklık Katın

Son dönemin tesettür modasına baktığımızda, en trend ve en çok tercih edilen ürün olarak penye şal çeşitlerini görmekteyiz. Günlük kullanıma uygun bu şal modeli, hem spor hem şık kombinlerle kullanılabilir. Siz de tercih ettiğiniz görünümü seçebilir, penye şal bağlama metotları ile istediğiniz görüntüyü yakalayabilir ve modaya ayak uydurabilirsiniz.

Günümüzde birçok insan, özellikle genç kesim, penye şalı ilk çıktığı günden bu yana kullanmaya devam ediyor. Öyle ki penye şal kullananlar, diğer şal modellerini kullanan insanlara nazaran, daha büyük bir kesimi oluşturmakta. Penye şal sadece ülkemizde değil yurt dışında da en çok tercih edilen şal modelleri arasına girmiştir.

Kullanım avantajları ile bilinen pratik penye şal, aynı zamanda anti-bakteriyel olma özelliğine de sahiptir. Elyaftan üretilmesi sayesinde mikropları tutmayan bu şal ek olarak, makinede kolayca yıkanabilir de.

Penye Şal Kullanımı

Penye şallar yapısı ve kumaşı gereği iyi şekil tutarlar. Bu yüzden model yapımında zorlanmayacağınız penye şal yapımı aslında çok basit. Aldığınız şalı her iki tarafı eşit olacak şekilde başınıza yerleştirin, ardından tepesinde üçgenimsi bir görüntü elde edin. Daha sonra boğaz kısmınızı bir iğne ile sabitleyin. Önünüzde sallanan kısımları omuzlarınızdan arkaya atabilir ya da bağlayabilirsiniz. İşte modeliniz hazır.

Farklı bir modele daha bakmak gerekirse, aldığınız şalın bir tarafı uzun bir tarafı kısa olacak şekilde başınıza yerleştirin. Ardından tepesine üçgenimsi bir hal aldırın. Boğaz kısmını sabitledikten sonra, uzun kalan şal tarafını boynunuzun arkasından geçirerek yeniden önünüze getirin. İşte hazırsınız.

Yapımı bu denli kolay olan penye şal modelleri, kaliteli ve anti-bakteriyel olmasının yanı sıra, aynı zamanda uygun fiyatlı ürünlerdir. Tesettür dünyasında ikonik bir yer elde etmiş penye şal, kendine özel bağlanma stili ile de moda dünyasında büyük bir yankıya sebep olmuştur. Öyle ki günümüzde birçok insan penye şalın kendine has bağlama sitilini kullanarak dışarı çıkıyor

Penye Şal Fiyatları

Penye şallar üstün kalitesi ve çok tercih edilmesi sebebiyle büyük rağbet görmekte ve piyasada hemen tükenmektedir. Çoğu işletme ise penye şalları kalitesiz bir düzeyde satarak insanların penye şala olan bağlılığını zedelemeye çalışır. Çünkü penye şal ucuz, kaliteli bir ürün olmasının yanında aynı zamanda sağlamdır. Bu ucuz ve kaliteli penye şal fiyatları ise farklı etkenlere göre değişebilir. Mooncorn’un fiyat skalasını incelemek için şu ürünlere göz atabilirsiniz.

Acı Kahve Premium Penye Şal

Gül Kurusu Premium Penye Şal

Siyah Premium Penye Şal

Beyaz Premium Penye Şal

Zümrüt Premium Penye Şal

Bu ürünler üzerinden fiyat bilgisi alabilir ve Mooncorn ile istediğiniz ürünü seçebilirsiniz. 50’yi geçkin renk çeşidi ile siyah penye şal başta olmak üzere beyaz, mor, lila ve daha birçok renkle Mooncorn, sizin için en iyisini sunuyor.

Onlarca desenli penye şal modeline, 50’den fazla renkli çeşidine, kaliteye ve güvene sahip, uzun yıllardır tesettür modasının bir durağı olan bu site, modada yolunu bulanların vazgeçilmezi.

Mooncorn’un Penye Şal Modelleri

Mooncorn tesettür endeksli bir giyim mağazasıdır. Bu işletme, yüzlerce farklı model şallarıyla ve namaz elbiseleriyle sizlere hizmet vermektedir. Fakat sahip olduğu prensipler gereği asla kaliteden ödün vermemektedir. Şimdi sizler için tasarlamış olduğu penye şallarla yeni hizmetler vermeyi planlıyor. Bu penye şallara bakmak gerekirse:

Premium Penye Şal : Çizgili başta olmak üzre birçok desene sahip olan bu model daha çok spor tarza hitap etmektedir.

Penye Şal: Birden fazla rengi ve modeli kapsayan bu şal, penye şalın şık ve düz modelidir.

Siz de bu penye şallardan birini seçebilir ve Mooncorn’un kalitesine ortak olabilirsiniz.

Mooncorn’ un, yıllardır yerini koruduğu bu piyasada, geniş bir yapı kurmuş ve kısa zamanda da adını duyurmuştur. Pek çok alanda sahip olduğu bu hizmetlerini harmanlayarak, müşterisini memnun etmektedir. Bu harmanlamadan memnun kalanlar, tekrar tekrar Mooncorn’dan alışveriş yaparlar. Siz de kaliteyi satın almak ve memnun kalmak istiyorsanız, Mooncorn adresine tıklayabilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.