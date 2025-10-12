Perde asarken düşen kadın öldü
Edirne’de evine perde asarken düşen kadın hayatını kaybetti.
Edirne’nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi’ndeki evine perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol’un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Çevikol’un eşi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.