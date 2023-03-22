Perde betonu kesilen bina yeniden onarılacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde perde betonda kesim işlemi yaparak boşluk açıldığının belirlenmesinin ardından mühürlenen bina, onarılarak yeniden projeye uygun hale getirilecek.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde binlerce evin yıkılmasına, on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından, binaların taşıyıcı sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Uzmanlar, binalarda taşıyıcı sistemlere sonradan gerçekleştirilen müdahalelerin, depremlerde büyük bir risk oluşturduğu konusunda uyarılarda bulunurken, Çerkezköy’de de bu uyarılara kulak asmayan bazı kişiler, Fatih Mahallesi Aydoğdu Sokak numara 26’da bulunan altı katlı binada, dükkanın bodrumunun depo olarak kullanılması amacıyla kapı açmaya çalışırken görüntülenmişti. Binada perde betonda kesim yapılarak boşluk açıldığını belirleyen Çerkezköy Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Yapı Tatil Tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurmuştu.

Cezai işlem uygulanacak

17 Mart’ta mühürlenen binanın onarılarak projeye uygun hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Perde betonun kesilmesi olayının sorumlularına da Çerkezköy Belediyesi Encümeni tarafından alınacak kararla cezai işlem uygulanacağı belirtildi.