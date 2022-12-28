Pergole modelleri sıcaktan korunmak veya yağmurdan korunmak için kullanılan yapılardır. Ahşap, metal ve plastik dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerden yapılabilirler. Pergolalar, özellikle bir veranda, bahçe alanı veya parkların bir parçası olarak kurulmaktadır. "Pergola” kelimesi aslında çardak veya bağ anlamına gelen İtalyanca kelimeden türetilmiştir. Bu kelime üzüm bağlarında çok eskilerden beri kullanılan kamelyaları ifade etmektedir. Pergole modelleri, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli şekil ve boyutlarda yapılabilir. Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özel tasarım pergolelere de ulaşabilirsiniz.

Pergole modelleri de birçok farklı stil ve tasarıma sahiptir. Bu tasarımlar evinizin dekorunu tamamlayacak şekilde veya dış mekan yaşam alanlarında gölge ve koruma amaçlı olarak pergoel kullanılmaktadır. Yaşadığınız alanlar için istediğiniz model ve boyutta pergole tasarımı isteyebilirsiniz. Günümüzde pergolalar genellikle ahşap veya vinilden yapılmaktadır. Ancak metalden de yapılabilmektedir. En yaygın tasarım, her iki yanında gölge sağlarken aynı zamanda ışığın girmesine izin veren çıtaların bulunduğu dikdörtgen bir şekildir. Pergola modelleri, kurulumu yapılacak alanın boyutuna bağlı olarak herhangi bir boyutta veya şekilde tasarlanabilmektedir.

En Estetik Pergole Modelleri

Pergole modelleri genellikle bahçeler, parklar ve ortak kullanım alanları etrafında inşa edilmektedir. Pergole modelleri ışığın alt kısımdaki alana ulaşmasına izin verirken, yağmur veya aşırı sıcak gibi hava koşullarından koruma sağlamaktadır. Pergole modelleri aynı zamanda rüzgar hızlarını azaltır ve nemi hapseder. Böylece serin bir ortam sağlamaktadır. Pergole modelleri aynı zamanda bütçesini zorlamadan dış mekan yaşam alanlarına biraz estetik biraz da konfor isteyenler için bulunmaz bir fırsattır. Pergola modelleri genellikle ahşap malzemeden yapılmaktadır. Bu yapılar tek başına bağımsız olarak monte edilebildiği gibi binaların yanına da monte edilmektedir.

Avluda veya bahçe alanında dekoratif bir unsur olarak da pergoleler kullanılabilmektedir. Pergolalar birçok farklı stil ve şekle sahip olarak üretilmektedir. Fakat hepsi aynı temel tasarım özelliklerine sahip bulunmaktadır. Genellikle açık bir çerçeve oluşturan payandalarla birbirine bağlanan direklerden ve kirişlerden oluşurlar. Bu çerçevelerin üstleri, güneşten gölge sağlayan tahta, kafes veya diğer malzemelerle kaplıdır. Pergole Modelleri altlarında oturmak için bank, sandalye ve diğer mobilyaları da içerebilir.

Uzun Süreli Kullanıma Uygun Pergole Modelleri

Pergole modelleri kaliteli malzemelerden yapılmaktadır. Bu ürünler kullanılırken uzu süre bozulmadan kullanılabilmektedir. Firmalar uzun süreli kullanıma uygun olarak pergole tasarımı yapmaktadır. Bu pergole modellerinin yapımında genellikle ahşap, demir ya da alüminyum benzeri ürünler kullanılmaktadır. Bu yapılar tepesi çatılı, içerisi oturaklı kapalı bahçe ürünleridir. Bu bahçe ve park ürünleri monte edileceği alana uygun olarak farklı büyüklükte ortaya konulmaktadır. Böylece kullanacak kişiler için istenilen modele ulaşılmış olacaktır.

Pergolalar ilk olarak eski uygarlıklar tarafından sosyal toplanma ve eğlence yerleri olarak kullanılmıştır. Günümüzde insanlar pergolaları dış mekanlarda korunma amaçlı olarak kullanmaya devam etmektedir. Pergole kişilerin kendi mülkleri içinde kullanılmak için de tasarlanmaktadır. Bunun yanında toplu alanlarda ve çok fazla kişi tarafından pergoleler kullanılmaktadır. Böylece yaşam alanlarında bir ihtiyacın giderilmesinin yanında konfor sağlamak için de ortaya konulmaktadır.

Pergole Modelleri ve Fiyat Seçenekleri

Pergole modelleri, bir kişiye gölgelik sağlayan küçük yapılarda, aynı anda birkaç kişinin sığabileceği büyük yapılara kadar pek çok farklı boyutta üretilebilmektedir. Ayrıca kare ve dikdörtgen şekillerin yanı sıra dairesel ve oval şekiller de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde pergole tasarımları yapılmaktadır. Pergolalar, güneş ışınlarından korunma sağlamanın yanı sıra, sağanak yağışlardan da koruma sağlamaktadır. Pergole fiyatları modellere ve kullanılan malzemeye göre farklı şekillerde sunulmaktadır.

