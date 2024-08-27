Perşembe gününe dikkat!

2024-08-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah AKÖREN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA sk bölgelerinde 28/08/2024 09:00:00 - 28/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 28/08/2024 09:00:00 - 28/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, TANDOĞAN, TOROS, ZİRVE, ÇAĞATAY, ŞELALE sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah GÖKUN CADDESİ bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK CADDESİ bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah HACIOĞLU sk, LAİKLİK CADDESİ bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA, KANARYA, KARTAL, TURNA, ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah DOĞRU, HALİM ULUŞAHİN, HAS, KAYNAK, TANDOĞAN, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN, HALİM ULUŞAHİN, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 29/08/2024 09:00:00 - 29/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 10:10:00 - 17:10:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 29/08/2024 10:10:00 - 29/08/2024 17:10:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 11:30:00 - 14:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5002., 6093. sk bölgelerinde 29/08/2024 11:30:00 - 29/08/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 11:40:00 - 14:40:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 29/08/2024 11:40:00 - 29/08/2024 14:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/08/2024 12:00:00 - 29/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL 1622 ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk // SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/08/2024 12:00:00 - 29/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-08-29 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/08/2024 12:00:00 - 29/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.