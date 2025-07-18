Personele 'resmi yazışma' eğitimi
Körfez Belediyesi, personeline yönelik Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar konulu hizmet içi eğitim programı düzenledi.
Körfez Belediyesi, personeline yönelik "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar" konulu hizmet içi eğitim programı düzenledi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime, birim personelleri ile Körfez Belediye Başkan Vekilleri İbrahim Çırpan ve Serkan Yeğnidemir katıldı.
Eğitimde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Orhan Gudil, konuşmacı olarak yer aldı.
Gudil, sunumunda resmi yazışmaların kurumsal ciddiyet açısından önemine dikkati çekti. Personele, yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar, protokol kuralları ve sık yapılan hatalı uygulamalar hakkında bilgi verdi.