Pertek'ten deprem bölgesine günde 10 bin ekmek

Tunceli’nin Pertek ilçesinden deprem bölgelerine ekmek gönderiliyor. Belediye Başkanı Ruhan Alan, bu süreçte vatandaşlara satış yapmayacaklarını, üretilen halk ekmeklerin deprem bölgelerine gönderileceğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ili vurdu. Binlerce binanın yıkıldığı, hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrasında Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine tüm dünyadan yardımlar gönderilmeye başlandı. Tunceli’nin Pertek Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeklerin deprem bölgesine gönderilmeye başlandığı bildirildi.

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, sabah saatlerinde belediyeye ait fırında ürettikleri 5 bin ekmeği Malatya’ya ulaştırdıklarını belirterek, “Akşam da ürettiğimiz ekmekleri yine Malatya’ya ulaştıracağız. Günde ortalama 10 bin ekmek yollayacağız. Bunu yaparken vatandaşlarımıza satış yapmıyoruz. Ürettiğimiz ekmekleri Malatya’ya, Doğanşehir’e ve Adıyaman’a ulaştırarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz” dedi.