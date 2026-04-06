Peş peşe makas attı, trafiği tehlikeye düşürdü

Bursa Mudanya yolu üzerinde seyir halinde olan bir ticari araç sürücüsü, peş peşe attığı makaslarla trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun trafikte ilerleyen ticari araç sürücüsü, diğer araçların arasından hızla geçerek defalarca makas attı. Sürücünün tehlikeli manevraları, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske attı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda, trafikte yaşanan tehlikeli anlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Görüntüler üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.