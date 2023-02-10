Peskov: 'Deprem bölgelerinde Rusya'nın çalışmaları devam edecek'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gönderdikleri yardımları hatırlatarak, bu çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde yıkıma neden olan felaketin acılarını sarmak için Türkiye’ye arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra sahra hastanesi ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderen Rusya, bu desteklerini sürdüreceklerini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaşanan felaketin ardından yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletti. Rusya’nın bu yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde nasıl yer aldığını biliyorsunuz. Bu çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin Suriye’de de büyük yıkıma neden olduğunu ve Rusya’nın, Suriye’ye de destekler verdiğini hatırlatan Peskov, "Suriye tarafıyla temaslar kuruluyor. Bu temaslar çerçevesinde Suriye yönetimi tarafından ihtiyaçlar belirleniyor. Hepsi çok hızlı değerlendiriliyor ve mümkün olduğunca bu yardımlar sürdürülecek" dedi.