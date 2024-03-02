Pet şişelerin yüzde 30'u, 2030'da geri dönüştürülmüş atıklardan oluşacak

Avrupa’da pet şişelerde 2030 yılından itibaren şişenin ağırlığının yüzde 30’luk kısmının atıklardan geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılması zorunlu hale gelecek.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğe dikkat çekerek, “Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının artırılması gerekir. Avrupa’da pet şişelerde 2030 yılından itibaren şişenin ağırlığının yüzde 30’luk kısmının atıklardan geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılması zorunlu hale gelecek. Mevzuatlarımızı bu anlamda düzenlememiz gerekirken, AB’nin de Türkiye’yi ticaret engeli yaklaşımlarının dışında görmesini umuyoruz. Türkiye’nin üretici ihracatçı olarak plastik endüstrisindeki başarısı son yıllarda geri dönüşüm konusunda da dikkat çekici bir noktaya ulaştı. Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından biri olan Avrupa ile pek çok sektörde önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde geri dönüşüm konusunda da iş birliği yapmayı; hem ekonomi hem de çevresel anlamda sorumluluklarımızı yerine getirmeyi önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik ederek ve geri dönüşüm süreçlerini iyileştirerek, plastik endüstrisinin çevresel etkilerini azaltmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Eroğlu, deniz atıklarının önlenmesi için küresel faaliyet gösteren Waste Free Oceans’ın çalışmalarında da Türkiye’nin aktif çabasını vurguladı.