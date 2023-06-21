32 kulüpten 152 sporcunu 5 kategoride mücadele etiği Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası Yalova’da başladı.

Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası, 19-20 Haziran tarihleri arasında sporcu kalsifikasyonlarının tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla Termal ilçesindeki bir otelde başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Branş Sorumlusu Şebnem Sezer, 7. kez Türkiye Şampiyonası’nın düzenlendiğini anlattı. Şampiyonada kıyasıya bir mücadele yaşandığını söyleyen Sezer, "Uzunca bir ara oldu. Bir sene sonra yapılan bir turnuva. İlk 3’e kalan sporcularımızı daha sonra Milli Takım için değerlendireceğiz. Gerekiyorsa tekrar Milli Takım seçmeleri için bir yarışmamız olacak. Bu turnuva senede bir kere yapıldığı için bütün sporcularımız açısında çok önemli ve değerli. Bu turnuvada grup sistemi uyguladık. Daha önce eleme sistemi uyguluyorduk. İlk kez geçen sene grup sistemini yerleştirdik ve bu sene de hala ona devam ediyoruz" dedi.

Uluslararasına çıkabilen BC1, BC2, BC3 ve BC4 kategorilerinin olduğunu ifade eden Sezer, "Bu 4 kategori için daha önceden A Milli Takım sporcumuz olan 3 sporcumuz Hollanda’da Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandılar. Paralimpik kapısını aralayan bir şampiyona olacak. Hollanda’da 7-14 ağustos tarihleri arasında mücadele edeceğiz. İnşallah oradan bir madalya ile dönersek bize paralimpik kapısı da açılmış olacak" dedi.

Turnuvaya oğlu milli sporcu Göksel Palak ile katılan Zeynep Palak ise, "Şimdiye kadar katıldığımız yarışmaların hepsi keyifli geçiyor. Göksel de yarışmalara katılıyor olmaktan çok mutlu. Sosyalleşmeleri adına çok keyifli oluyor. Türkiye’nin her yerinden arkadaş ediniyorlar. Birbirleriyle dost oluyorlar. Göksel konuşamıyor ama işaretlerle her türü sıkıntısını bana anlatabildiği için yarışmada da yine işaretlerle anlatıyor, yönünü, topu nereye koyacağımı o söylüyor" ifadelerini kullandı.

Göksel Palak da derece yaparak yeniden milli takımı seçilmek istediğini anlattı.

Babası Veli Ateş ile turnuvaya katılan milli sporcu Mehmet Demir ise turnuvada derece alarak milli takıma seçildikten sonra yurt dışında mücadele etmek istediğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Turnuvamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada aile ortamı içinde olmaktan mutluluk ve keyif alıyorum. Yoğun geçiyor ama yorucu olmasının dışında günün sonunda geriye baktığımızda aldığımız keyif her şeyin bedeli olarak yansıyor."