Petkim'in ikinci çeyrek net kârı 221 milyon lira

Petkim, yılın ikinci çeyreğinde 221 milyon lira net kâr, 10,6 milyar lira net satış rakamı elde etti.

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, yılın ikinci çeyreğini 221 milyon lira net kâr, 10,6 milyar lira net satış rakamıyla kapattı. Petrokimya sektöründe global ölçekte gözlenen talep düşüşü ve arz fazlası ile düşen ürün fiyatları ve daralan kar marjlarına rağmen Petkim, güçlü bilançosunu ve nakit pozisyonunu korumaya devam etti. Net kârını ilk çeyreğe göre yüzde 69 artıran şirket, net satışlarını da yüzde 15 yükseltti.

Bu sonuçlarda; Petkim yönetiminin etkin planlaması, hammadde tedarikinde alınan önlemler ve başarılı operasyonel kararlar etkili oldu. Avrupa piyasalarında talep daralmasının sürmesine rağmen Petkim, daha uygun şartlarda hammadde tedarik etmenin ve STAR Rafineri entegrasyonunun avantajlarını ikinci çeyrekte de sürdürdü.